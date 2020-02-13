Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад отреагировал на слова Анфисы Резцовой. По её мнению, он, как и многие зарубежные спортсмены, получает медицинскую поддержку.

«Надеюсь, не у всех бывших спортсменов старческий маразм. У Резцовой он есть», – написал Фуркад в своём микроблоге в «твиттере».

Напомним, накануне в интервью «Советскому спорту» Резцова назвала Фуркада великим спортсменом, но заявила, что показывать такие результаты без медицинской поддержки невозможно. По её мнению, аналогичная ситуация сложилась и в норвежской команде.

Резцова является обладательницей трёх золотых медалей Олимпийских игр: двух — в биатлоне, одной — в лыжных гонках. Она трижды побеждала на чемпионате мира по лыжам, а также два раза побеждала в общем зачете Кубка мира по биатлону.