Финал Кубка России по футболу сезона-2019/20 будет проходить в Екатеринбурге. Об этом сообщает «Чемпионат».

На данный момент на турнире осталось восемь команд, им предстоит провести четвертьфинальные матчи. Столичное «Торпедо» встретится с подмосковными «Химками», ярославский «Шинник» — с екатеринбургским «Уралом». ЦСКА и «Спартак» сразятся в московском дерби, а петербургский «Зенит» сыграет с грозненским «Ахматом».

Все матчи состоятся 4 и 5 марта 2020 года, финал запланирован на 13 мая.

В прошлом сезоне обладателем трофея стал московский «Локомотив», в финальном матче одержавший победу над «Уралом». В нынешнем розыгрыше турнира «железнодорожники» вылетели в 1/16 финала, проиграв «Балтике».