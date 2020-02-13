Победительница юниорского первенства Европы по плаванию британка Татьяна Белоногофф объяснила, почему приняла решение сменить гражданство и перейти в сборную России.

«Я перешла, потому что считаю, что в России у меня есть хорошие шансы отобраться на чемпионат мира и Европы, также из-за системы отбора и поддержки команды. Может, потому что нас так воспитали, с самого детства я всегда считала себя русской», — рассказала Белоногофф, слова которой приводит РИА «Новости».

Спортсменка рассказала, что родилась в Англии, а в плавание пришла благодаря Ларисе Горчаковой. С февраля прошлого года Татьяна поддерживает связь с Ириной Вятчаниной, летом они начали совместную работу.

По словам пловчихи, она задумалась о смене гражданства во время юниорского первенства Европы, когда увидела дух российской команды. Белоногофф уверена, что в России более объективный способ отбора.