Петербургский турнир WTA SPb Ladies Trophy в самом разгаре, на кортах «Сибур Арены» проходят матчи второго круга. Nevasport предлагает проверить, известны ли вам факты о теннисистках, которые принимают участие в этом розыгрыше турнира.

Отметим, турнир SPb Ladies Trophy проходит в Санкт-Петербурге с 8 по 16 февраля. В данный момент турнир находится на этапе второго круга, в четвертьфинал уже вышли Мария Саккари, обыгравшая Ализе Корне, Белинда Бенчич, победившая Светлану Кузнецову, Осеан Доден, одолевшая Йохану Конту, Елена Рыбакина, обыгравшая Фиону Ферро, и Анастасия Потапова, которая победила Айлу Томлянович.

13 февраля состоятся матчи второго круга между Элисон ван Эйтванк и Петрой Квитовой, Донной Векич и Екатериной Александровой, а также Вероникой Кудерметовой и Кики Бертенс.