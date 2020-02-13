Сборная Норвегии по лыжным гонкам обеспокоена сокращением квот на Олимпийских играх 2022 года. Максимальное число спортсменов от одной страны сократится с 20 до 16, при этом должно будет соблюдаться равенство — по восемь участников в мужской и женской команде.

Норвежцы считают, что сокращение квот станет для них большим испытанием, так как команда не сможет заявлять по десять человек. «Очевидно, что на Олимпиаде в Пекине мы не сможем выставить четырёх чистых спринтеров», — сказал тренер Мортен Иверсен, которого цитирует Dagbladet.

Спортивный директор команды Эспен Бьервиг добавил, что норвежцы также беспокоятся по поводу личной квоты лидера Кубка мира. На данный момент во главе общего зачета идет Александр Большунов.

«Этот русский нас беспокоит. Мы заметили, что в команде конкуренция стала ещё ожесточённее, ведь у нас так много высококлассных лыжников», — пояснил Бьервиг.

Напомним, с 15 по 23 февраля Большунов будет принимать участие в многодневке «Ски Тур», которая состоится в Швеции и Норвегии.