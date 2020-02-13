Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о проблемах со здоровьем, которые помешали ему как следует подготовиться к нынешнему сезону.

Спортсмен признался, что раньше никогда не сталкивался с проблемами с локтем или спиной, минувшей осенью они появились внезапно.

«Самое интересное, что не было никаких предпосылок: падений, ударов, перегруза. Просто начались боли – без причин. Из-за травм часть финишной подготовки перед сезоном не то что сорвалась, но смазалась», — рассказал Логинов в интервью Sports.ru.

Спортсмен объяснил, что для полного выздоровления ему необходимо ограничить себя от любых нагрузок, что невозможно во время сезона. Поэтому Логинов ввёл ограничения: сокращал нагрузку на спину и тренировался с одной палкой. По словам спортсмена, весной он сможет более серьезно заняться восстановлением.