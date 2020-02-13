Российский теннисиcт Андрей Рублёв прокомментировал победу над представителем Грузии Николозом Басилашвили в первом круге турнира категории АТР 500 в Роттердаме (Голландия).

Спортсмен отметил, что остался доволен своим выступлением, так как не играл на протяжении двух недель после Открытого чемпионата Австралии.

«Я немного нервничал перед турниром в Роттердаме, не знал, чего ожидать, но я сыграл хорошо против такого сильного оппонента как Николоз», — сказал Рублев, которого цитирует Tennis World USA. Россиянин подчеркнул, что в прошлом году матчи против Басилашвили давались ему тяжело.

«В данный момент психологический аспект моей игры смотрится гораздо лучше, если сравнивать с 2019 годом. Я думаю, я стал лучше», — добавил россиянин.

Сегодня, 13 февраля, Рублёв встретится с представителем Казахстана Александром Бубликом во втором круге.