Резцова отреагировала на слова Фуркада о старческом маразме

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала слова француза Мартен Фуркада, который заявил, что у экс-биатлонистки начался старческий маразм.

Об этом спортсмен написал в своем микроблоге в «Твиттере». «Я не читаю «Твиттер» Фуркада. Когда увижу то, что он написал, скажу, — приводит слова Резцовой «Спорт-Экспресс».

Напомним, Фуркад сделал свое заявление в ответ на слова Резцовой. Экс-спортсменка заявила, что француз, как и многие норвежцы, получает медицинскую поддержку. По-другому показывать столь высокие результаты невозможно, уверена Резцова.