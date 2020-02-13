Резцова отреагировала на слова Фуркада о старческом маразме

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала слова француза Мартен Фуркада, который заявил, что у экс-биатлонистки начался старческий маразм.
Об этом спортсмен написал в своем микроблоге в «Твиттере». «Я не читаю «Твиттер» Фуркада. Когда увижу то, что он написал, скажу, — приводит слова Резцовой «Спорт-Экспресс».
Напомним, Фуркад сделал свое заявление в ответ на слова Резцовой. Экс-спортсменка заявила, что француз, как и многие норвежцы, получает медицинскую поддержку. По-другому показывать столь высокие результаты невозможно, уверена Резцова.
Резцова является обладательницей трёх золотых медалей Олимпийских игр: двух — в биатлоне, одной — в лыжных гонках. Она трижды побеждала на чемпионате мира по лыжам, а также два раза побеждала в общем зачете Кубка мира по биатлону.
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