В Антхольце (Италия) продолжается чемпионат мира по биатлону. Сегодня, 14 февраля, состоится женская спринтерская гонка, начало запланировано на 16:45 по московскому времени.

Спортсменкам предстоит преодолеть дистанцию 7,5 километров с двумя огневыми рубежами — из положений лёжа и стоя. За каждый неточный выстрел предусмотрено прохождение штрафного круга. Каждая команда может выставить на старт не менее четырех биатлонисток.

Ранее тренерский штаб сборной России определился с составом: в спринте примут участие Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова и Лариса Куклина. По результатам гонки будет сформирован стартовый лист на пасьют, который состоится 16 февраля.