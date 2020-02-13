Владелец «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал возможный переход Александра Кокорина. По его мнению, игра за сочинский клуб поможет форварду попасть в сборную России.

«Кокорин понимает, что для него переход в „Сочи“ шанс, чтобы его увидели, чтобы проявить себя в Премьер-лиге. В сборной России наблюдают за всеми спортсменами. Считаю, что это правильный шаг, чтобы восстановиться как профессиональному футболисту», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

По словам функционера, игрок находился в смятении, но в итоге принял правильное решение. Ротенберг уверен: для Кокорина открыты все пути, так как он талантливый футболист.

Напомним, ранее Ротенберг заявил, что Кокорин проведет остаток сезона в «Сочи«, однако официальной информации еще не было. Гендиректор «Зенита» Александр Медведев отказался комментировать ситуацию и посоветовал подождать заявление от клуба.