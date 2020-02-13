Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал об изменениях в формате проведения Кубка России.

«Что касается формата Кубка России, то в рамках этого турнира будет проведён групповой этап. Будет создано 10 групп по три команды из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ», — сообщил Дюков. Специалист добавил, что клубы, выступающие в еврокубковых турнирах, будут стартовать на Кубке России со стадии 1/8 финала, которая проходит в марте.

Дюков объяснил, что РФС хочет увеличить посещаемость матчей в регионах, к тому же команды, не играющие в Европе, проводят слишком мало матчей в сезоне. «С введением реформы кубка, у этих клубов увеличится количество матчей на два. Это уже шаг вперёд», — подчеркнул Дюков.

Напомним, ранее стало известно, что в финал текущего розыгрыша Кубка России состоится в Екатеринбурге.