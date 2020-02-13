Немецкий биатлонист Бенедикт Долль поделился ожиданиями от чемпионата мира в Антхольце, который стартует сегодня, 13 февраля.

Спортсмен отметил, что сборная Германии всегда ставит цель завоевать медали в эстафетных гонках.

«Если я вернусь домой с двумя медалями, то буду считать этот чемпионат мира успешным для себя», — сказал биатлонист, слова которого приводит Sport1.

Он отметил, что нынешней зимой поднимался на подиум, поэтому имеет шансы и на чемпионате мира. Однако для того, чтобы выиграть личную медаль, необходимо проводить гонку идеально, уверен Долль.

Напомним, сегодня в 16:45 по московскому времени стартует первая гонка турнира — смешанная эстафета. Помимо Долля, в составе сборной Германии выступят Франциска Пройс, Дениз Херрманн и Арнд Пайффер.