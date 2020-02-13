В день святого Валентина многие спортсмены наверняка найдут время, чтобы устроить сюрприз своим возлюбленным. Nevasport предлагает пройти тест и проверить, хорошо ли вы знаете в лицо жен и девушек футболистов.

Ранее стало известно, что супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака станет бабушкой. Об этом в инстаграме заявила сама Анна Семак. Ее дочь от первого брака ждет мальчика.

«Не могу больше молчать! Мы ждем ребенка!!!», — написала Семак и поведала длинную историю про то, что вновь хотела ощутить беременность.

Напомним, в семье Анны и Сергея восемь детей. Помимо родных детей, супруги воспитывают приёмную девочку с ограниченными возможностями здоровья. 8 октября пара сыграла повторную свадьбу в Италии, на торжестве присутствовали близкие друзья семьи.