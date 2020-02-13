Нападающий «Зенита» Александр Кокорин будет получать около 2 миллионов рублей в месяц после перехода в «Сочи».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Официального заявления клубов о том, что Кокорин проведет остаток сезона в «Сочи», ещё не было. Однако сегодня владелец сочинского клуба Борис Ротенберг заявил, что достиг договоренности с футболистом.

По мнению Ротенберга, выступление за «Сочи» в весенней части сезона даст Кокорину шанс вернуться в состав сборной России.

Напомним, на данный момент Кокорин тренируется в составе «Зенита-2», он был переведен во вторую команду после отказа перейти в «Сочи» на правах аренды. 21 января «Сочи» на официальном сайте объявил о переходе игрока, но на тот момент футболист ответил отказом.