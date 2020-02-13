Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал перепалку французского биатлониста Мартена Фуркада и Анфисы Резцовой. Ранее спортсмен заявил, что у Резцовой начался старческий маразм.

«Конечно, Фуркад прав. Резцова — дура, она пропила все что можно. Говорила, что слушать Тихонова себе дороже, а в итоге что? У нее была федерация Московской области. Ничего кроме пьянок она не устраивала», — заявил Тихонов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, Фуркад сделал свое высказывание не просто так, а в ответ на слова Резцовой о медицинской поддержке. По её мнению, выступать на таком уровне можно только при помощи медицины.

«Какая медицина, о чем она? Большунов выигрывает, тоже что-то принимает, что ли?» — сказал Тихонов.

Сегодня, 13 февраля, в Антхольце стартует чемпионат мира, Фуркад примет участие в смешанной эстафете.