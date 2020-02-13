Петербургский «Зенит» на выезде сыграет с пермской «Пармой» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Матч состоится сегодня, 14 февраля, и начнется в 17:00 по московскому времени.

Для «Зенита» эта встреча станет первой без Джоана Плазы. Главный тренер покинул команду два дня назад, в матче с «Пармой» командой будет руководить его ассистент Сергей Вознюк. Петербуржцы проиграли четыре предыдущие встречи. На данный момент «Зенит» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице Лиги, набрав 22 очка в 16 матчах.

«Парма» располагается на шестой строчки таблицы, имея 23 очка. Пермская команда одержала четыре победы подряд, последний раз она проигрывала ещё в декабре 2019-го года.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Зенита» должен быть назначен Хавьер Паскуаль.