Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова рассказала, как посмотрела все сезоны сериала «Игра престолов» для подготовки произвольной программы. В нынешнем сезоне она выступает в образе Дейенерис Таргариен.

Спортсменка призналась, что любит каждую свою программу, однако не хочет выступать в одном образе по два сезона подряд.

«В этом сезоне мы подготовили произвольную программу под саундтрек «Игры престолов». Я за три недели посмотрела все восемь сезонов этого сериала», – рассказала Трусова в интервью журналу Tatler.

Напомним, на прошедшем в Граце (Австрия) чемпионате Европы Трусова завоевала бронзовую медаль. В марте ей предстоит выступить на чемпионате мира, который будет проходить в канадском Монреале.