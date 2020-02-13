Российская биатлонистка Светлана Миронова оценила свое состояние перед стартом чемпионата мира.

Спортсменка не смогла сравнить свою форму с декабрьское, так как основной показатель — это гонки.

«Их не было, поэтому не могу сказать наверняка, но чувствую себя хорошо», — сказала Миронова, слова которой приводит сайт «Матч ТВ».

Напомним, чемпионат мира в Антхольце (Италия) стартует уже сегодня, 13 февраля. В 16:45 по московскому времени начнется смешанная эстафета, однако Миронова не примет в ней участие. Тренерский штаб сделал выбор в пользу Ирины Старых и Екатерины Юрловой-Перхт, вместе с ними выступят Матвей Елисеев и Александр Логинов.

Миронова должна выступить в спринте и гонке преследования, которые состоятся 14 и 16 февраля соответственно.