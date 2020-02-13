На 79-м году жизни скончался известный советский рефери один из лучших арбитров 1980-х Валерий Бутенко. Информацию об этом сообщает официальный сайт РФС.

Бутенко входил в топ-10 лучших арбитров сезона и награжден золотой медалью за обслуживание более 100 матчей. С 1981 году стал арбитром международной категории ФИФА. Под его наблюдением было сыграно больше 50 международных матчей сборных и клубов.

«Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким Валерия Павловича Бутенко», — говорится в сообщении РФС.

Бутенко обслуживал встречи чемпионатов мира 1986 и 1990. Работал на Евро-1984 и Евро-1988.