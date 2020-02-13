Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев рассказал, что Александр Кокорин мог стать игроком монегасков.

По словам Васильева, «Монако» — «русский» клуб, у которого российский владелец, есть больше информации о рынке РПЛ, больше возможностей на нем. Он отметил, что в одно время, монегаски также рассматривали Кокорина, но после известной истории с шампанским в Монако интерес пропал, так как россиянин перестал соответствовать имиджу команды.

«Предчувствовали? Возможно, и так. Тем более этот случай не исключительный, мы не раз отказывались от футболиста по соображениям репутации», — сказал Васильев, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, на данный момент Кокорин тренируется в составе «Зенита-2», он был переведен во вторую команду после отказа перейти в «Сочи» на правах аренды. 21 января «Сочи» на официальном сайте объявил о переходе игрока, но на тот момент договоренность ещё не была достигнута.

Ранее «Зенит» не отпустил Кокорина в «Фейеноорд», гендиректор клуба Александр Медведев подчеркнул, что нападающий является ключевым игроком для команды.