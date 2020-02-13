Российская фигуристка Камила Валиева пропустит финал Кубка России, который будет проходить с 18 по 22 февраля в Великом Новгороде.

Об этом сообщает генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган, слова которого приводит ТАСС. По его словам, участие Камилы Валиевой в финале Кубка России не планируется.

Таким образом, следующим стартом 13-летней ученицы Тутберидзе станет чемпионат мира среди юниоров, который состоится в эстонском Таллине с 2 по 8 марта.

Напомним, на ЮЧР в Саранске Валиева заняла первое место, исполнив два четверных тулупа в произвольной программе. Второе место заняла Софья Акатьева, третье — Дарья Усачева. Все три фигуристки тренируются в группе Этери Тутберидзе. Победа позволит Валиевой выступить на юниорском чемпионате мира в Таллине, который будет проходить в начале марта.