Президент РФС Александр Дюков рассказал, как банк «Тинькофф» заключил спонсорский контракт РПЛ. Банк станет титульным спонсором лиги.

По словам Дюкова, год назад он порекомендовал владельцу Олегу Тинькову начать переговоры с РПЛ — связал его с президентом лиги Прядкиным, а сам в процессе не участвовал.

«Олег мне написал: «Я сделал это для тебя», но он умелый коммерсант и таким образом постарался сделать меня обязанным. Надеюсь, что креативная составляющая банка наложится на креативную составляющую РПЛ. Если «Тинькофф» на этом заработает, то получится хороший кейс и через два года желающих будет еще больше», — приводит слова Дюкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Дюков был выбран президентом РФС 22 февраля. Ранее он работал президентом «Зенита».