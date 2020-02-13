В матче второго круга турнира АТР в Роттердаме российский теннисист Андрей Рублев в двух сетах одержал победу над представителем Казахстана Александром Бубликом.

Счет по сетам — 5:7, 3:6. Встреча продолжалась один час и 11 минут. За это время Рублев провел четыре подачи навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Его соперник совершил 12 эйсов, допустил три ошибки на подаче и не реализовал ни одного брейка.

В четвертьфинале турнира российский теннисист проведет встречу против победителя матча между канадцем Вашеком Поспишилом и сербом Филипом Крайиновичем.

Отметим, Поспишил в матче первого круга обыграл россиянина Даниила Медведева. Карен Хачанов также вылетел из турнира, уступив во втором круге Дэниелу Эвансу.