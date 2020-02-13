Марокканский полузащитник Хаким Зиеш перешел из амстердамского «Аякса» в лондонский «Челси».

Об этом сообщает официальный сайт лондонцев. Отмечается, что 26-летний вингер перейдет в «Челси» летом, а сумма трансфера составит 40 миллионов евро. Кроме того, еще четыре миллионоа предусмотрены в виде бонусов. Нынешний сезон Зиеш доиграет в «Аяксе». О длительности соглашения Зиеша с «Челси» не сообщается.

Отметим, в текущем сезоне футболист провел 29 встреч во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал 21 результативную передачу.

По итогам прошлого сезона Зиеш был признан лучшим футболистом «Аякса». В сезоне-2018/19 26-летний хавбек провел 29 матчей в чемпионате Голландии, в которых забил 16 голов и отдал 21 результативную передачу.