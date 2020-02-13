Комментатор Дмитрий Губерниев уверен, что российские биатлонисты завоюют медали чемпионата мира в Антхольце. Соревнования стартуют сегодня смешанной эстафетой. Губерниев даже говорит, что именно с нее можно начать.

«Медали будут? Я вас спрашиваю? Будут медали у сборной России на чемпионате мира по биатлону? Я убежден — будут! Начнем, пожалуй, со смешанной эстафеты! Вперед, сборная России! Будет трудно, но надо работать! Старых, Юрлова-Перхт, Елисеев, Логинов! Страна ждет!» — чирканул Губерниев в инстаграме.

Чемпионат мира продолжится до 23 февраля.