Комментатор Дмитрий Губерниев уверен, что российские биатлонисты завоюют медали чемпионата мира в Антхольце. Соревнования стартуют сегодня смешанной эстафетой. Губерниев даже говорит, что именно с нее можно начать.
«Медали будут? Я вас спрашиваю? Будут медали у сборной России на чемпионате мира по биатлону? Я убежден — будут! Начнем, пожалуй, со смешанной эстафеты! Вперед, сборная России! Будет трудно, но надо работать! Старых, Юрлова-Перхт, Елисеев, Логинов! Страна ждет!» — чирканул Губерниев в инстаграме.
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Медали будут ???? Я вас спрашиваю ???? Будут медали у сборной России на чемпионате мира по биатлону ????? Я убеждён — будут !!!!! Начнём , пожалуй , со смешанной эстафеты !!!! В 16.25 мск на @matchtv_channel !!!! Вперёд , сборная России !!!! Будет трудно , но надо работать !!!!! Старых: Юрлова-Перхт: Елисеев: Логинов! !!!!!! Комментатор готов , страна ждёт !!!!!! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍 #биатлон #биатлонсдмитриемгуберниевым #голосбиатлона #ветербиатлонагонитнасвперед #чемпионатмира #впередроссия
Чемпионат мира продолжится до 23 февраля.
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