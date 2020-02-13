Спортивный директор петербургского «Зенита» Хавьер Рибалта рассказал, как клубу удалось продать Леандро Паредеса в «ПСЖ» за 47 млн евро.

По словам Рибалты, в начале переговоров он сказал спортивному директору «ПСЖ» Антеро Энрике, что меньше, чем за 40 миллионов Паредес не уйдет. Спортивный директор «Зенита» отметил, в Париже понимали, что Паредес важный футболист для сине-бело-голубых. В свою очередь, в «Зените» понимали, что у «ПСЖ» есть деньги.

«Мы же видим, как они вели себя на рынке в последние годы. И это давало нам определенные козыри», — сказал Рибалта, слова которого приводит Sport24.

Он добавил, что такие клубы, как «Барселона», «Реал», «Манчестер Сити» и «ПСЖ» всегда должны переплачивать. На вопрос, равноценно ли это ситуации, которая происходит с «Зенитом» в России, Рибалта ответил: «Совершенно верно».

Отметим, действующий контракт экс-игрока «Зенита» с парижским клубом истекает летом 2023 года.

В нынешнем сезоне Леандро Паредес провел 14 матчей в чемпионате Франции и отдал одну результативную передачу. Единственный гол за «ПСЖ» Паредес забил в матче 1/8 финала Кубка Франции против «По».