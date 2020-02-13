В матче второго круга петербургского турнира WTA SPb Ladies Trophy бельгийская теннисистка Элисон ван Эйтванк потерпела поражение в трех сетах от представительницы Чехии Петры Квитовой. Лучшие кадры матча — в фоторепортаже от Nevasport:

Счет по сетам — 6:7 (1:7), 6:1, 2:6. Встреча продолжалась два часа и 19 минут. За это время ван Эйтванк два раза подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнта из 21. Ее соперница совершила пять эйсов, девять раз ошиблась на подаче и реализовала шесть брейка из 21 возможного.

Напомним, в первом круге ван Эйтванк оказалась сильнее французской теннисистки Кристины Младенович. Квитова первый круг пропустила.

В четвертьфинале турнира 11-я ракетка мира сыграет с победительницей матча между Донной Векич и Екатериной Александровой.