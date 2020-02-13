Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о том, когда в клуб приедет нападающий «Зенита» Александр Кокорин. Это произойдет совсем скоро.

«Президент уже дал комментарий. Когда приедет? На днях должен присоединиться к нам на сборах», — приводит слова Рубашко Sport 24.

Ранее переход игрока подтвердил агент и отчим Кокорина Кирилл Логинов. Это будет аренда 28-летнего футболиста в южный клуб до лета.

Напомним, что «Сочи» еще 21 января объявил о договоренности с «Зенитом» по аренде Кокорина до конца сезона, но футболист долго отказывался от этого варианта. Кокорин отработал на сборе с «Зенитом-2» в Турции, где принял участие в двух товарищеских матчах.