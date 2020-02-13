Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал, почему не может назвать красно-зеленый клуб родным домом.

«Локомотив» — родной дом? Из родного дома не выгоняют. А меня гнали пару раз», — сказал Семин, слова которого приводит Нобель Арустамян на своем YouTube-канале.

Тренер отметил, что «Локомотив» — большая часть его жизни. Семин считает, что отношение болельщиков к нему — это самое большое достижение в его футбольной жизни.

«Это значительно дороже кубков и орденов. Ведь мы для них играем», — добавил главный тренер железнодорожников.

Отметим, 72-летний Юрий Семин работал в «Локомотиве» в качестве главного тренера четыре периода: с 1986-го по 1990-й, с 1992-го по 2005-й, с 2009-го по 2010-й и с 2016-го по настоящее время.