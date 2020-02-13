Нападающий «Зенита» Малком рассказал о том, как восстанавливался после травмы. Бразилец пропустил полгода из-за повреждения бедра.

По словам Малкома, когда он получил травму, то не чувствовал боли. После операции для него самым сложным было то, что он почувствовал боль. Малком провел со шваими 14-15 дней без возможности пошевелить ногой.

«Это было определенно самое трудное время. Вскоре после этого, с командой медиков и физиотерапевтов «Зенита» начал работать в Санкт-Петербурге, а затем они отпустили меня, чтобы я поехал в Бразилию. Часть реабилитации проходил на базе «Коринтианса» под контролем медштаба «Зенита», потому что там лучше климатические условия и я находился рядом с домом».

Малком отметил, что когда в январе приехал в Дубай, то там болевых ощущений уже не было. Теперь он может делать то, что ему больше всего нравится, а именно — быть с товарищами по команде, тренироваться, участвовать в товарищеских матчах, проводить много минут на поле. Малком, пришедший в клуб летом, хочет войти в историю «Зенита».