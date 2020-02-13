Российский боец UFC в полулегком весе Забит Магомедшарипов рассказал, почему он отказался рекламировать энергетические напитки.

По словам Забита, постоянных спонсоров у него нет. Боец отметил, у него есть близкие друзья из Казахстана, которые помогают, но не любят, чтобы их как-то рекламировали.

Магомедшарипов добавил, у него есть контракт с производителем спортивной экипировки. Он также рассказал, что ему предлагали рекламировать то, что для него недопустимо, и он от многих вещей отказывался.

«Предлагали энергетические напитки — я отказался. И финансово, и морально, не было особого желания с ними работать», – сказал Магомедшарипов, слова которого приводит «Матч ТВ».

Отметим, в ноябре 2018-го чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал контракт с компанией Gorilla, производящей энергетические напитки. По информации СМИ, сумма контракта — 1 миллион долларов.