В рамках чемпионата мира по биатлону в итальянском Антхольце завершилась смешанная эстафету, победу в которой одержала сборная Норвегии.

Норвежская команда в составе Марте Ульсбю-Ройселанна, Тириль Экхофф, Тарьея Бе и Йоханнеса Бе показала результат в один час, две минуты и 27,7 секунд. Серебряные медали завоевала команда Италии, которую представляли Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер и Доминик Виндиш. Они отстали от лидера на 15,6 секунд. Третью строчку заняла сборная Чехии в составе Евы Пускарчиковой, Маркеты Давидовой, Ондржея Моравеца и Михала Крчмаржа. Чехи финишировали на 30,8 секунд позже норвежцев.

Сборная России финишировала только на шестой позиции, отстав от лидера на 59,4 секунд. За россиян бежали Ирина Старых, Екатерина Юрлова, Матвей Елисеев и Александр Логинов.