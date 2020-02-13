Исполняющий обязанности главного тренера «Зенита» Сергей Вознюк рассказал о предстоящем матче петербургской команды в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Петербургский клуб встречается с пермской «Пармой».

По словам Вознюка, команда готовится как обычно. В клубе большие изменения, но поменять что-то за пару тренировок нереально, поэтому готовились в обычном ключе.

«Парма» — отличная команда, которая находится в отличной форме и выиграла четыре матча подряд. У них быстрый переход из защиты в нападение, хорошее задействование игроков на всех позициях. Разобрали соперника и готовы дать бой», — цитирует Вознюка официальный сайт санкт-петербургского клуба.

Матч с «Пармой» станет первым для «Зенита» после отставки главного тренера Жоана Плазы, возглавлявшего декабря 2018 года.