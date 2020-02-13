Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал, что планирует общаться со своим адвокатом насчет слов Анфисы Резцовой. Фуркад недоволен мнением трехкратной олимпийской чемпионки относительно того, что он может побеждать при медицинской поддержки.

«Я буду говорить со своим адвокатом по поводу Резцовой. Какой-то человек обвинил меня в том, чего я никогда не делал. Это абсолютная ложь. Я не применял и не применяю никаких запрещённых препаратов», — цитирует Фуркада «Чемпионат».

Напомним, Фуркад сделал свое заявление в ответ на слова Резцовой. Экс-спортсменка заявила, что француз, как и многие норвежцы, получает медицинскую поддержку. По-другому показывать столь высокие результаты невозможно, уверена Резцова.

Фуркад является 5-кратным олимпийским чемпионом, 11-кратным чемпионом мира, 7-кратным обладателем Кубка мира в общем зачёте. Резцова — 3-кратная чемпионка мира по лыжным гонкам, 2-кратная обладательница Кубка мира по биатлону.