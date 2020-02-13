Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт подвела итог своего выступление в смешанной эстафете на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Петербуженка допустила один промах на двух огневых рубежах второго этапа, передав эстафету девятой.

«Сегодня не думала о себя, а больше о том, как принести пользу команде, поэтому старалась работать на максимуме. Повезло, что работала в тандеме с Эберг. Благодаря хорошей работе лыж я держалась за ней и старалась не отставать. К лыжам претензий нет, всё было отлично», — отметил Юрлова в эфире «Матча».

Юрлова отметил, что старалась откинуть все негативные мысли, концентрироваться только на данном соревновании и работать, показывая то, что умеет делать.

Напомним, что сборная России заняла шестое место в гонке ЧМ.