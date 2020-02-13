Российский полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко подписал соглашение с московским «Торпедо». Гордюшенко находится в команде Сергея Игнашевича на просмотре с середины января. 22-летний футболист подошел одному из лидеров РПЛ. Отметим, что ЦСКА получит 20% от последующей перепродажи игрока в другой клуб.

Гордюшенко является воспитанником армейцского клуба. В нынешнем сезоне он не сыграл за команду Виктора Гончаренко ни одного матча. Всего в активе россиянина 19 игр и одна голевая передача за ЦСКА.

«Торпедо» после 25 туров занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ, имея отствание от лидирующего «Ротора» на одно очко.