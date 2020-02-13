Президент федерации биатлона Санкт-Петербурга двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев объяснил неудачную стрельбу российского биалониста Матвея Елисеева в смешанной эстафете на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Россиянин сделал сразу три промаха на стрельбе из положения лежа и один на «стойке».

«У Елисеева сломался крючок, который цепляется за ремень. Его это, конечно, здорово вышибло морально. Но оружейник сборной — молодец, он быстренько это поправил. Хотя я думаю, что это отразилось на стрельбе Матвея. Он растерялся и допустил три досадных промаха», — отметил Васильев в эфире «Матча».

Напомним, сборная России, за которую выступали Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев и Александр Логинов заняла шестое место в смешанной эстафете. Чемпионами мира сталакоманда Норвегии.