Полузащитник Дмитрий Тарасов, отправившийся с «Рубином» на третий сбор, принес извинения за шутку про коронавирус в своем инстаграме.

По словм Тарасова, он бы хотел извиниться перед всеми, кого его шутка могла задеть или обидеть. Тарасов признал, что она была не совсем удачной, с учетом обстановки во всем мире и ситуации вокруг этого вируса.

«Я ни в коем случае не считаю, что болезнь может быть хоть как-то связана с национальностью или расой – этот стереотип абсолютно неправильный. Я от всей души желаю всем скорейшего выздоровления и надеюсь, что скоро этот коронавирус сойдет на нет. Постараюсь в следующий раз быть аккуратнее в своих шутках, – цитирует Тарасова «Чемпионат»

Напомним, что ранее Тарасов сфотографировался с парикмахером азиатской внешности и подписал снимок «Коронавирус».