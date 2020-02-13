Российская биатлонистка Евгения Павлова оказалась второй в суперспринте на шестом этапе Кубка IBU в итальяснком Мартелло.

В борьбе за первое место Павлова проиграла представительнице Швеции Ингеле Андерссон, отстав на 8 секунд и допустив один промах. Тройку лучших замкнула Эми Басерга из Швейцарии.

Еще одна российская биатлонистка Виктория Сливко заняла четвертое место. Сливко отстрелялась без промахов на двух огневых рубежах, но выпала по скорости, отстав от лидера на 20 секунд.

Анна Никулина была седьмой, Ульяна Кайшева стала восьмой. Анастасия Поршнева — четырнадцатая. Полина Шевнина заняла 22-е место.