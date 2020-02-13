Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в четвертьфинал турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2020.

Во втором круге 28-я ракетка планеты в двух сетах переиграла хорватку Донну Векич — финалистку прошлогоднего розыгрыша соревнований. Векич занимает 23-е место в рейтинге WTA.

Матч продолжался 1 час 22 минуты и завершилась со счетом 6:1, 7:5 в пользу Кати.

За выход в полуфинал турнира в СИБУР Арене Александрова сыграет с представительницей Чехии Петрой Квитовой, которая одолела в трех сетах бельгийскую теннисистку Элисон ван Эйтванк.