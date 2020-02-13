Полузащитник «Зенита» Олег Шатов перейдет в «Сочи» на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщает спортивный журналист Сергей «футбольный бигги» Егоров.

Напомним, 29-летний Шатов играет за «Зенит» с 2013 года. С февраля по июнь 2018 он уже уходил в аренду, выступая за «Краснодар».

В текущем сезоне в команде Семака Шатов забил два гола и отдал две голевые передачи в восьми играх РПЛ.

Напомним, «Сочи» также арендовали нападающего «Зенита» Александра Кокорина, которого только в четверг, 13 февраля, убедили в необходимости перейти в южный клуб.