Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта рассказал, как клубу удалось заполучить молодого бразильского нападающего, выкупив его у «Барселоны». «Зенит» выиграл борьбу у Малкома у солидных европейских клубов.

По словам Рибалты, он хорошо знает агента Малкома — общаются на протяжении долгого времени. Тот сказал Хавьеру, что есть возможность заполучить бразильца. Рибалта сначала не верил, что это возможно, потому что у Малкома были другие предложения.

«Тем не менее, агент заверил меня, что все возможно. Я начал работать по этому направлению. Сказал Александру Медведеву, что у нас есть шанс заполучить такого игрока. И он ответил: «так давай сделаем это!» Потом кандидатуру игрока одобрил совет директоров клуба», — приводит слова Рибалты Sport 24.

Как отметил Рибалта, трансфер провернули быстро, поскольку еще до переговоров была проделана большая работа — с игроком и агентом, а потом уже и с «Барселоной». Напомним, что вскоре после перехода из «Барселоны» в «Зенит» Малком получил травму и выбыл из строя на полгода.