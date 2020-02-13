Финский «Йокерит» нанес домашнее поражение «Автомобилисту» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 4:3 в пользу финнов.

В воротах «Йокерита» находился Янис Калниньш. Воротах «Автомобилиста» защищал Владимир Галкин. У «Йокерита» отличились Ахти Оксанен (дважды), Вели-Матти Савинайнен, Брайан О Нилл. В «Автомобилисте» авторами шайб стали Брукс Мэйсек (дважды) и бывший нападающий СКА Александр Кучерявенко.

Это уже вторая победа «Йокерита» на «Автомобилистом» в сезоне — ранее команды играли 28 сентября, и финны дома выиграл со счетом 4:2.

Отметим, что «Автомобилист» проиграл третий матч подряд и 26-й из 57 в сезон. У «Йокерита» три выигранных матча подряд, и седьмая победа из последних восьми.