Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта уточнил, в каком положении находится защитник петербургской команды Йордан Осорио. Напомним, венесуэлец пришел в команду на правах аренды из «Порту».

По словам Рибальты, Йордану нужно сыграть в чемпионате России пять матчей — тогда «Зенит» его выкупит. У Осорио пока нет пяти матчей в чемпионате, в основном Семак задействовал его в играх Лиги чемпионов.

«Йордан не играл много в чемпионате, потому что у нас есть Ракицкий и Иванович. Так что места в центре защиты не так много. Так что на сегодняшний день у него набралось только два матча. А в еврокубках лимита нет. Так что там у него больше возможностей для выхода на поле», — приводит слова Рибалты Sport 24.

Отметим, что Осорио провел два матча за «Зенит» в играх чемпионата России.