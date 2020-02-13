Россиянин Кирилл Стрельцов стал третьим на состоявшемся в итальянском Мартелло суперспринте в рамках седьмого этапа Кубка IBU. Он пробежал дистанцию с отставанием от лидера на 8,6 секунды.

Гонку выиграл норвежский биатлонист Соерум Вебьорн, который преодолел расстояние за 14 минут 15,1 секунды и стрелял без промахов. Вторым стал немец Симон Шемпп. Представитель Германии отстал от лидерв на 8,6 секунды. И Шемп, и Стрельцов стреляли без промахов все четыре огневых рубежа, финишировав почти одновременно.

Россиянин Карим Халили, на которого рассчитывают в тренерском штабе сборной России на ЧМ, показал только двадцатый результат.