«Даллас» поместил российского форварда Александра Радулова в список травмированных игроков. Напомним, хоккеист 1986 года рождения получил травму верхней части тела в игре с «Миннесотой» (2:3), столкнувшись соотечественником Денисом Гурьяновым.

Кроме этого, «Старс» сообщили, что вызвали из фарм-клуба 20-летнего нападающего Джейсона Робертсона. По всей видимости, повреждение Радулова оказалось серьезны и пропустит немало игр.

В текущем сезоне Радулов набрал 31 (15 голов +16 результативных передач) очко в 51 матче.