Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться в четвертьфинал соревнований в Санкт-Петербурге Ladies Trophy. В игре второго круга она вчистую проиграла второй ракетке турнира из Нидерландов Кики Бертенс — 1:6, 2:6.

Матч продолжался всего 58 минут. За это время Кудерметова отметилась одним эйсом, одной двойной ошибкой и одним брейк-пойнтом из трех. В активе Бертенс шесть подач навылет и идеальная реализация брейковых мячей — 6 из 6.

В четвертьфинале соперницей голландки станет другая представительница России Анастасия Потапова.

Напомним, Бертенс — это действующая чемпионка St. Petersburg Ladies Trophy. В решающем матче прошлогоднего розыгрыша она переиграла теннисистку из Хорватии Донну Векич в двух сетах. Нынешний турнир завершится 16 февраля.