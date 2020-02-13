Российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала, почему в России и в Петербурге в частности мало сильных игроков. Кузнецова не считает, что нет талантов, но нужны условия.

«Пробиться, действительно, тяжело. Я говорю не только о Петербурге, а вообще. Посмотрите, все ребята, кто сейчас стоят на топовых позициях в рейтинге из России, все уехали. Климат не тот. Опять же нет тренерских кадров, которые бы довели игрока до первоклассного уровня», — сказала Кузнецова.

Напомним, Кузнецова в матче второго круга турнира SPb Ladies Trophy потерпела поражение в двух сетах от швейцарской теннисистки Белинды Бенчич. Счет по сетам — 6:7 (4:7), 4:6. Встреча продолжалась один час и 45 минут.

По словам Кузнецовой, поддержка в Петербурге ей очень понравилась, и когда играла здесь в первый раз, и сейчас. «В детстве у меня не было таких позитивных ощущений. Мне говорили, что ничего не получится. Странно было вернуться и сыграть здесь снова», — сказала Кузнецова.