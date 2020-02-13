Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров из-за травмы пропусти матч своей команды против «Эдмонтона». Как сообщает журналист The Athletic Джо Смит в твиттере форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» близок к возвращению на лёд после травмы, но пока еще не до конца восстановился.

Кучеров получил повреждение в матче с «Питтсбург Пингвинз» (2:1 ОТ). Кучеров практически восстановился, но с «Эдмонтон Ойлерз» российский нападающий точно не сыграет. Помимо Кучерова в игре не примут участие форвард Энтони Сирелли и капитан «молний» Стивен Стэмкос. Оба тоже должны вернуться в строй со дня на день.

В текущем регулярном чемпионате Кучеров сыграл 56 матчей, в которых набрал 70 (27+43) очков при показателе полезности «+27».