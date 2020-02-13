Екатерина Александрова пробилась в четвертьфинал женского турнира в Питера. Россия стартовала на ЧМ по биатлону, уколы Фуркада и Резцовой, — в дайжесте Nevasport.

Александрова вышла в четвертьфинал Ladies Trophy, выбив прошлогоднюю финалистку

Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в четвертьфинал турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2020.Во втором круге 28-я ракетка планеты в двух сетах переиграла хорватку Донну Векич — финалистку прошлогоднего розыгрыша соревнований. Векич занимает 23-е место в рейтинге WTA. За выход в полуфинал турнира в СИБУР Арене Александрова сыграет с представительницей Чехии Петрой Квитовой, которая одолела в трех сетах бельгийскую теннисистку Элисон ван Эйтванк. Другая россиянка Вероника Кудерметова покидает соревнования.

Россия стартовала с шестого места на ЧМ

В рамках чемпионата мира по биатлону в итальянском Антхольце завершилась смешанная эстафету, победу в которой одержала сборная Норвегии. Сборная России финишировала только на шестой позиции, отстав от лидера на 59,4 секунд. За россиян бежали Ирина Старых, Екатерина Юрлова, Матвей Елисеев и Александр Логинов.

Кокорин все-таки отправится в «Сочи»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о том, когда в клуб приедет нападающий «Зенита» Александр Кокорин. Это произойдет совсем скоро. Ранее переход игрока подтвердил агент и отчим Кокорина Кирилл Логинов. Это будет аренда 28-летнего футболиста в южный клуб до лета.

Рублев перескочил через Бублика и вышел в четвертьфинал на турнире в Роттердаме

В матче второго круга турнира АТР в Роттердаме российский теннисист Андрей Рублев в двух сетах одержал победу над представителем Казахстана Александром Бубликом. Счет по сетам — 5:7, 3:6. Встреча продолжалась один час и 11 минут. За это время Рублев провел четыре подачи навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти.

Фуркад негативно отозвался о слова Резцовой

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад отреагировал на слова Анфисы Резцовой. По её мнению, он, как и многие зарубежные спортсмены, получает медицинскую поддержку. «Надеюсь, не у всех бывших спортсменов старческий маразм. У Резцовой он есть», – написал Фуркад в своём микроблоге в «твиттере».

СКА одержал седьмую победу подряд в КХЛ

СКА одержал гостевую победу в матче регулярного чемпионата КХЛ. В Нижнем Новгороде команда Алексея Кудашова вырвала победу в «Торпедо» со счетом 3:2. Голы у петербуржцев забивали только легионеры — Ярно Коскиранта, Йонас Кемппайнен и Йори Лехтеря. Отметим, что СКА выиграл седьмой матч подряд и 39-й из 57 в сезоне.